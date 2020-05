Fase 2: le date delle riaperture del decreto Rilancio

Dopo essere stato firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il decreto legge sulle riaperture approvato nella notte da Governo e Regioni è stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con il testo integrale del provvedimento che è disponibile al seguente link.

Il premier Conte ha poi parlato in conferenza stampa del nuovo decreto: "Affrontiamo la fase 2 con voglia di ricominciare ma con prudenza".

Dal 18 maggio non saranno più necessarie autocertificazioni per gli spostamenti ma resterà il divieto di assembramenti e l'obbligo di mantenere la distanza di un metro. "Raccomandiamo di portare sempre la mascherina, di metterla sempre al chiuso ma anche all'aperto se non c'è possibilità di rispettare le distanze''. Dal 3 giugno, sempre che non sopraggiungano altri provvedimenti, si potrà tornare a muoversi liberamente in Italia e tra stati europei.

"Stiamo affrontando un rischio calcolato - ha aggiunto il premier - nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrebbe tornare a salire. I nostri principi rimangono gli stessi, prima di tutto la tutela della vita e della salute dei cittadini, e non sono negoziabili. Ma li dobbiamo declinare diversamente in questa fase". "Stiamo affrontando questo rischio e lo stiamo accettando, altrimenti non potremmo ripartire. Dovremmo aspettare la scoperta del vaccino, ma non ce lo possiamo permettere".

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa da Roma le date delle riaperture.

DATE DEL DECRETO COSA RIAPRE Lunedì 18 maggio Negozi di vendita al dettaglio, per la cura della persona, ristoranti, stabilimenti balneari, bar, musei Lunedì 25 maggio Palestre, piscine e centri sportivi Lunedì 15 giugno Teatri, cinema e attività per bambini

Ordinanza Toscana

Il presidente della Regione Enrico Rossi ha spiegato che l'ordinanza toscana sarà in linea con il decreto: "Mentre alle ore 20,40 siamo ancora in attesa del testo del DPCM, che spero possa arrivare almeno stanotte, il presidente Conte sta finendo una conferenza stampa sullo stesso tema. Allo scopo di evitare ulteriori problemi ai cittadini e alle imprese, voglio subito dire che domani nella mia ordinanza la linea riguardo alle aperture in Toscana sarà di conformarsi al DPCM, esposto in tv dal premier, e ai protocolli di sicurezza nazionali. Questo non esclude che nei prossimi giorni potremo apportare, sempre su questa linea, chiarimenti e miglioramenti".