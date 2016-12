Cultura, il ministro Franceschini: "A Firenze primo summit G7"

"Il 30 e 31 marzo 2017 avrà luogo a Firenze nell'ambito della presidenza italiana del G7 la riunione dei ministri della cultura dei Paesi appartenenti all'esercizio. Si tratta della prima riunione in assoluto nella storia del G7 che l'Italia ha in programma di realizzare nell'intento di porre al centro delle politiche di governo la cultura ed il patrimonio culturale". Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.



"La riunione si articolerà in due giorni di lavoro e verrà data priorità al tema della protezione del Patrimonio culturale, al traffico illecito ed alla cultura quale strumento di dialogo fra i popoli. Continua dunque lo sforzo del governo italiano per portate all'attenzione globale il tema della cultura come strumento di integrazione, di crescita, e di sviluppo sostenibile", conclude. (Agenzia Dire)

Per la prima volta nella storia del #G7 in preparazione di #Taormina il 30/31 marzo 2017 a #Firenze #G7Cultura con i ministri della Cultura. — Dario Franceschini (@dariofrance) 26 dicembre 2016