Consip: Tiziano Renzi si autosospende da segretario Pd di Rignano

"Da lunedì mi sono autosospeso. Vi abbraccio tutti. Buon lavoro W il Pd". Con queste parole il padre di Matteo Renzi, Tiziano, indagato per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip, ha annunciato di essersi autosospeso dalla carica di segretario del Pd di Rignano sull'Arno, paese natale dell'ex premier. La notizia è sul Corriere Fiorentino di oggi che dà conto, appunto, del messaggio che Tiziano Renzi ha inviato al gruppo WhatsApp - che ha poi abbandonato - dei segretari comunali fiorentini del Pd. Lunedì scorso si sarebbe dovuta tenere l'assemblea del partito a Rignano che è stata poi rinviata.

Sulla vicenda Consip oggi ha parlato, seppur brevissimamente, il Ministro dello Sport Luca Lotti, intervenuto alla presentazione del progetto del nuovo stadio della Fiorentina a Palazzo Vecchio. Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle, ha risposto: "Assolutamente no". "Felice che anche Firenze avrà il nuovo stadio, bello e funzionale, come merita una delle città più straordinarie al mondo", ha scritto poi su Twitter Lotti.