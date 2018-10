Congresso Pd, Fabiani sfida Renzi: "Hai deciso ancora tutto tu" | VIDEO

"Hai voluto decidere tutto tu, candidature, liste, data: adesso discuti con me di come evitiamo che anche la Regione vada in mano alla Lega, come è già successo in vari comuni". E' il messaggio che Valerio Fabiani, 34 anni, piombinese candidato alla segreteria toscana del Partito democratico, ha inviato via Facebook a Matteo Renzi.

Fabiani affronterà alle primarie fissate nei giorni scorsi per domenica 14 ottobre l'europarlamentare Simona Bonafé, sostenuta dall'ex premier e segretario del Pd. "Caro Matteo, a parlare del congresso vieni in Toscana e non da Bruno Vespa", ha detto.

"Un gruppo dirigente che perde milioni di voti in pochi anni va cambiato", spiega. E lancia la sua ricetta per giocare la partita delle regionali del 2020 per fermare l'avanzata del centrodestra: "Un Pd nuovo e inclusivo, che la smetta con la chiusura e l'arroganza, che torni a dialogare con i cittadini, con il campo ampio delle sinistre, con parti di società che si sono allontanate". Sul finale un appello: "Le primarie sono aperte, tutti possono votare: venite a cambiarci".

