Congresso Pd, Renzi in testa. L'ex premier vota alle Vie Nuove

Il congresso del Partito democratico entra nel vivo. E intanto iniziano ad arrivare i primi risultati dai circoli, con Matteo Renzi che si mantiene in testa. In Toscana, secondo i dati diffusi dal vicesegretario del partito Antonio Mazzeo, dopo i primi quattro giorni di votazione la mozione di dell'ex premier è al comando con 772 voti complessivi (73,5%). La mozione di Andrea Orlando, che in alcune province si è avvicinato molto a Renzi, ha ottenuto 265 voti (25,3%), mentre quella di Michele Emiliano 13 voti (1,2%).

Intanto fioccano gli appuntamenti: alle 15 all'Hotel Minerva di piazza Santa Maria Novella l'iniziativa "Avanti, insieme, sicuri" per la mozione congressuale di Matteo Renzi, alla quale parteciperà anche il ministro degli Interni Marco Minniti. Sono previsti interventi di Dario Nardella, Nicola Danti, Dario Parrini. Subito dopo, intorno alle 18, lo stato maggiore del Pd fiorentino si trasferirà al circolo Vie Nuove di Gavinana, dove toccherà a Renzi votare al congresso del suo circolo.