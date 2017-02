Il Comune compra casa: 8 milioni di euro per gli uffici di Mobilità e Ambiente

Gli uffici di Mobilità e Ambiente del Comune di Firenze si trasferiranno in due immobili attualmente di proprietà di FS Sistemi Urbani, in viale Fratelli Rosselli 5 e 7, a due passi dalla Stazione Leopolda.

Il consiglio comunale ha dato ieri il via libera all’acquisto da parte di Palazzo Vecchio, per un'operazione da oltre 8 milioni di euro complessivi: 7,8 milioni più Iva, spese accessorie e oneri fiscali. Il pagamento sarà rateizzato in 5 anni.

In dettaglio, per l’immobile al civico 5 (3mila800 metri quadri) il prezzo è 4,7 milioni più Iva, per quello al civico 7 la (3mila metri quadri) è di 3,1 milioni più Iva.

I due immobili saranno ancora occupati, fino al 2018, da RFi e Polfer. Se l'Agenzia del Demanio darà l'ok definitivo alla vendita gli affitti dovuti a Fs fino al 2018 saranno quindi incassati da Palazzo Vecchio, che in attesa del trasferimento degli uffici sposterà temporanemante la direzione ambiente in un altro immobile di Fs, in via Alamanni.

Gli uffici della mobilità adesso sono in affitto via Mannelli, quelli dell’Ambiente alla Villa di Rusciano, che il Comune ha messo tra i beni 'alienabili' e dunque in vendita, nonostante le proteste delle opposizioni.

“Con questa operazione diventiamo un'amministrazione comunale a zero affitti passivi e implementiamo il patrimonio comunale”, esulta l'assessore al patrimonio Federico Gianassi. Critiche invece dai 5 Stelle. “Il Comune svende Villa di Rusciano e poi spende 7,8 milioni per acquistare altri immobili - commenta la consigliera Arianna Xekalos -. Non ha senso”.