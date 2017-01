Classifica di gradimento dei sindaci: Nardella sul podio 

La sindaca di Torino Chiara Appendino è il primo cittadino più apprezzato d'Italia, seguita da quello di Firenze Dario Nardella e dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. In coda, penultima, la sindaca di Roma Virginia Raggi, che precede solo Maria Rita Rossa, primo cittadino di Alessandria. E' quanto emerge dall'ultima rilevazione sul gradimento riservato ai sindaci dai propri cittadini realizzata da Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi sul quotidiano di Confindustria.

Secondo la rilevazione, ad oggi Appendino ha aumentato di 7,4 punti l'indice percentuale di gradimento rispetto al consenso nel

giorno dell'elezione, Nardella dell'1,8 e Pizzarotti dello 0,3. La percentuale di Raggi è invece precipitata: -23,2 punti. Per quanto

riguarda i sindaci delle altre grandi città, a Napoli De Magistris raggiunge il quarto posto (anche se perde il 6,8% dei consensi), a Palermo Leoluca Orlando arriva trentesimo (-17,4%) come anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala (+3,3%)."In generale - spiega il dossier - gli italiani delle città confermano la sufficienza piena per i propri sindaci, anche se con una frenata dal 54,8% di consensi dell'anno scorso al 53,5% di quest'anno, ma i primi cittadini del Mezzogiorno si fermano in media al 52%, due punti sotto quelli del Nord".