Case Passerini: "Monitorare gli odori", mozione in Regione

Monitorare in maniera costante i cattivi odori provenienti dall'impianto di compostaggio di Case Passerini ed analizzarne la composizione. E' quanto chiede una mozione presentata in Consiglio regionale da "Sì Toscana a Sinistra".



“Occorre valutare l’entità di questi odori disturbanti e persistenti e intervenire in modo efficace per risolvere il problema, prevedendo innanzitutto controlli periodici dei bio-filtri”, spiega il capogruppo Tommaso Fattori. “Ad agosto e inizio settembre vi sono state numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino e Arpat ha verificato alcune inottemperanze da parte del gestore, oltre al degrado di alcune parti dello stabile”.



“Ora - aggiunge Fattori - ci aspettiamo che Alia esegua immediatamente quanto prescritto nella diffida dell’amministrazione regionale, ma dato che si tratta di fatti molesti e già accaduti in passato, deve anche mettere in cantiere un ammodernamento dell’impianto, ormai tecnologicamente superato“.

“Oltre a tutti gli interventi necessari, sarà fondamentale perseguire una strategia complessiva di corretta ed ecologica gestione dei rifiuti, estendendo la raccolta porta a porta e aumentando la percentuale di differenziata. Solo così migliorerà la qualità del compost prodotto”. “Chiediamo anche che la Giunta regionale relazioni in commissione sullo stato di adempimento delle prescrizioni e sui miglioramenti attuati”, conclude Fattori.