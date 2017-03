Carico-scarico merci: caos in centro

Le operazioni di carico e scarico merci nel centro storico dovrebbero avvenire, come prevedono le normative comunali, entro le 9 del mattino. Ma questo spesso non succede. L'argomento è stato portato oggi in consiglio comunale da Maria Federica Giuliani (Pd): "Numerosi cittadini segnalano il mancato rispetto delle norme, come possiamo constatare facilmente camminando per le vie più centrali".

Sulla questione ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti. "E' vero, ci sono problemi nel rispetto della norma. Intensificheremo i controlli, anche se nei primi due mesi del 2016 sono state già comminate 4mila810 multe - sottolinea Giorgetti -. Stiamo pensando a favorire i veicoli elettrici e pensare a 'finestre orarie' di accesso in centro per scarico e scarico destinate solo a loro. Di questo abbiamo parlato anche con gli operatori della Mercafir, ma è vero che sull'elettrico siamo un po' indietro".