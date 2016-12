Capodanno, Nardella: "Concertone? Non ho criticato Raggi"

"Il tweet di ieri? Io ho invitato tutti. Nel mio messaggio sul Capodanno fiorentino non c'è alcuna malizia nè critica verso la collega Virginia Raggi". Lo spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella che ieri, nel giorno in cui il concerto di Roma e' saltato, ha scritto su Twitter: "Se non avete il concertone di Capodanno in città non c'è problema... vi aspettiamo tutti a Firenze". Parole, però, senza un riferimento preciso visto che "non mi interessa criticare i miei colleghi sindaci", pratica che per altro "trovo scorretta".



Diverso è l'invito "che rivolgo a tutti gli italiani, romani compresi, che magari amano e apprezzano Mengoni: venite a Firenze perchè sarà un grande Capodanno". E qui, visti i fatti Berlino,uno dei temi caldi riguarda le misure di sicurezza: "Il prefetto e le forze dell'ordine, anche con la nostra collaborazione, hanno messo in campo tutte le misure necessarie per poter presidiare la città". (Agenzia Dire)

Amici miei, se non avete il concertone di #Capodanno in città non c'è problema... vi aspettiamo tutti a Firenze con @mengonimarco!! — Dario Nardella (@DarioNardella) 22 dicembre 2016