Campi: Fossi sempre più a sinistra, pensa alla strategia "Rifiuti Zero" di Capannori

Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi negli ultimi mesi sta dando una svolta alla propria gestione amministrativa. E' stato uno dei primi esponenti del Partito democratico ad opporsi all realizzazione del nuovo inceneritore di Case Passerini che ormai è un progetto sempre più vetusto.

Due settimane fa il primo cittadino campigiano è andato a Parma, dove ha avuto un confronto con il sindaco ex grillino Federico Pizzarotti, ieri invece ha incontrato l'amministrazione comunale di Capannori, il Comune della lucchesia che per primo in italia ha aderito alla strategia internazionale "Rifiuti Zero". L'obiettivo di Fossi è quello di trovare un modello di gestione dei rifiuti diverso, raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata in modo da dover ricorrere sempre meno all'incenerimento dei rifiuti.

"Se l'iter del termovalorizzatore sarà bloccato - ha detto il sindaco - la sensibilità dei cittadini verso una condotta di diminuzione nella produzione di rifiuti sarà stimolata come dimostrato dalla bella esperienza del Comune di Capannori la cui amministrazione ha potuto contare su un blocco all'opera infrastrutturale per attuare una serie di iniziative che hanno fatto registrare ottimi risultati rendendo questo territorio uno dei più virtuosi della Toscana."



"Siamo consapevoli - ha concluso Fossi - che il futuro è rappresentato da pratiche di economia circolare, recupero industriale e riduzione dei rifiuti attraverso una collaborazione sinergica fra amministrazione, enti e cittadini. Il Comune di Capannori ne è un esempio concreto, e senza alcun termovalorizzatore."

L'attuale sindaco di Capannori è il democratico Luca Menesi, la strategia "Rifiuti Zero" però è merito dell'ex sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha dato fiducia al progetto di Rossano Ercolini (il padre della gestione dei rifiuti a Capannori). Del Ghingaro ha rotto con il Partito democratico nel 2015 quando si è candidato al Comune di Viareggio per sue liste civiche.

Fossi aggiunge ancora un tassello al suo allontanamento dalle posizioni dei dem che hanno sempre difeso la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini. Scelte in funzione delle prossime elezioni amministrative dove il sindaco correrà per la riconferma? E' molto probabile.