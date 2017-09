Buon Compleanno Silvio...l'ironico augurio di un consigliere di Quartiere

Ieri è apparso sulla pagina Facebook di Davide Bisconti, consigliere di quartiere tra le fila di Forza Italia, un augurio particolare per il leader degli azzurri. Berlusconi il 29 settembre ha compiuto 81 anni, nel post di Bisconti viene paragonato al fondatore di Playboy, scomparso giovedì a 91 anni.

In realtà i due hanno una sola cosa in comune: essere circondati da belle donne. Per Berlusconi questo ha portato al divorzio da Veronica Lario, dopo che la donna scrisse su la Repubblica che il suo matrimonio non era più sostenibile tra "ciarpame politico" e che suo marito era un "frequentatore di minorenni". Da lì si sono mossi i primi passi per alcune inchieste che hanno riguardato Berlusconi: da Ruby alle Olgettine. Adesso Silvio Berlusconi è accompagnato da anni dalla trentenne Francesca Pascale.

Bisconti ha postato un ironico meme, accompagnato dalla scritta "Auguroni presidente, come te nessuno mai", con le foto dei due personaggi a confronto: sotto, una serie di caratteristiche che Berlusconi possiederebbe ma Hefner no, rendendo di fatto il Cavaliere migliore di Hefner. Berlusconi è anche capace di essere ''Amico di Putin'', di raccontare "barzellette sconce'', di essere ''Spauracchio dei comunisti'', ma soprattutto di essere ancora ''vivo''.