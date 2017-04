Bullo di Via Baracca: paura per le "ronde"

Il caso del bullo di Via Baracca finisce in Consiglio comunale. Questo dopo che CasaPound ha effettuato una passeggiata per la sicurezza nelle strade del quartiere. E dove ieri si è svolto anche un presidio della Lega Nord a cui hanno partecipato l'onorevole Guglielmo Picchi, il consigliere regionale Jacopo Alberti ed il segretario comunale Filippo La Grassa.

Il timore, per quanto riguarda l'iniziativa del centro sociale di destra, sarebbe che la passeggiata sia stata una sorta di vigilanza mascherata dell'area. Per questo nel pomeriggio il consigliere (Pd) Falomi ha chiesto delucidazioni all'assessore comunale Federico Gianassi.

"Anche noi abbiamo letto delle passeggiate per la sicurezza organizzate da CasaPound – ha detto l'assessore comunale – motivate dal fatto che le istituzioni sarebbero state assenti. Ovviamente la gestione dell'ordine pubblico spetta alle forze di polizia e non alle forze politiche. Mentre loro annunciavano le passeggiate, noi eravamo veramente in Via Baracca a parlare con i cittadini che ci raccontavano di un soggetto che compieva spesso atti di danneggiamento e molestia". E, riferendosi all'ultimo periodo, "le forze dell'ordine sono state presenti e l'hanno fermato,identificato, denunciato e arrestato ogni volta".

"La vicenda si è risolta con l'allontanamento disposto dal questore del soggetto" dalla città. Il 38enne romeno è stato infatti accompagnato temporaneamente al Cie di Torino in attesa di essere portato nel Paese d'origine.

"La sicurezza è un tema fondamentale per la nostra città – ha concluso – e si garantisce con le forze dell'ordine in collaborazione con l'amministrazione comunale. Senza incentivare i cittadini a difendersi da soli".