Brexit, tutto pronto a Firenze per l'arrivo di Theresa May

Sarà una Firenze blindata, con le misure di sicurezza rafforzate al massimo, quella che accoglierà domani il Primo Ministro inglese Theresa May, che terrà proprio a Firenze il discorso sull'uscita dall'Unione Europea. La scelta è caduta sull'ex caserma Marescialli di Santa Maria Novella, che avrebbe vinto il ballottagio dopo i severissimi sopralluoghi inglesi che avevano visitato anche Palazzo Vecchio.

Non è un caso che il premier britannico abbia scelto il capluogo toscano, scartando una soluzione in patria o un altro luogo simbolico dell'Europa. Downing Street ha ricordato proprio pochi giorni fa i profondi legami storici con Firenze da parte di tutto il Regno Unito.

Le parole che la May pronuncerà a Firenze saranno importanti, certo per conoscere quali saranno le relazioni del suo paese con l'Europa. Ma anche perché daranno un indirizzo sul tipo di "Brexit" che sarà. May sembra indirizzata verso una linea soft, contro la sua opinione il ministro degli Esteri Boris Johnson che propenderebbe per la linea "tutto e subito", e che nei giorni scorsi ha persino minacciato le dimissioni dal governo per queste divergenze.

Secondo quanto si apprende la May avanzerà "un'offerta aperta e generosa" all'Ue per saldare i conti del divorzio dal Regno Unito. Nei giorni scorsi indiscrezioni avevano parlato di una cifra vicina ai 20 miliardi di euro. "Sono molto felice che abbia scelto Firenze per fare un discorso sul futuro dell'Europa e tutto sommato questo significa che il soft power dell'Italia funziona", ha commentato ieri il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni.