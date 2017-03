Bando per le periferie, 50 milioni per l'area fiorentina

Si è svolta oggi a Roma, a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del consiglio Paolo Gentiloni, la firma dei sindaci sui progetti di riqualificazione urbana delle periferie.

“Un’occasione importante per investire sull’ossatura del Paese. Da oggi i sindaci hanno la possibilità di investire sulle periferie. Con questa prima tranche di oltre due miliardi di euro cominciamo ad investire concretamente sul futuro”, commenta Antonio Decaro, presidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni d'Italia) e sindaco di Bari.

Tra i 24 progetti approvati a livello nazionale, e che quindi riceveranno finanziamenti, rientrano anche progetti per la riqualificazione di 5 aree dell'area fiorentina - le periferie ovest ed est del capoluogo, il Mugello, l'Empolese, il Chianti e la Val di Pesa – per un finanziamento complessivo di circa 50 milioni di euro per interventi su scuole, arre verdi e piste ciclabili. “Un grande passo avanti – dichiara il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Siamo contenti e soddisfatti”.