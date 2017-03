Bando comunale per fotografo gratis: l'assessore non dà spiegazioni

Non è dato sapere, ancora, chi c'è dietro la stesura del bando con il quale il Comune di Firenze cercava un fotografo ufficiale, che avesse ottime qualifiche professionali ma che lavorasse gratis. La vicenda, raccontata da FirenzeToday, è scoppiata martedì scorso, 21 marzo.

La notizia è subito rimbalzata sui social network, con l'amministrazione comunale in evidente imbarazzo, costretta a ritirare ed annullare in fretta e furia il bando, poche ore dopo lo scoppio dello scandalo.

Il caso, dopo che il sindaco Dario Nardella aveva parlato di un 'errore' degli uffici tecnici, è arrivato oggi in consiglio comunale, con il 'question time' di Tommaso Grassi (Sinistra Italiana).

“Chi c'è dietro questo bando, chi è il responsabile della stesura, perché non lo dite, volete difendere qualcuno?”, attacca Grassi, che chiede di pubblicare un nuovo bando che preveda la retribuzione del fotografo, “perché se così non farete, significa che avete fatto un bando su misura per assumere una persona a voi gradita”.

Accusa respinta in aula dall'assessore competente, Andrea Vannucci: “C'è stato un evidente cortocircuito politico amministrativo, l'idea di non retribuire il lavoro è lontanissima dai principi della nostra amministrazione. La nostra volontà era quella di rilanciare il Calcio Storico”.

Alla domanda di chi abbia steso il bando l'assessore però non risponde, e le opposizioni dubitano che si tratti solo di un 'errore', visti tutti i passaggi necessari e le persone coinvolte nel meccanismo che porta alla stesura e alla pubblicazione di un bando pubblico. “O difendete qualcuno - conclude Grassi -, o c'è chi fa le cose e scrive i bandi all'insaputa dell'assessore competente”.