Artisti di strada anche fuori dal centro storico

Musicisti, saltimbanchi, madonnari e pittori non solo nel centro storico ma in tuttà la città. Ieri, infatti, il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un emendamento al regolamento Cosap (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) presentato da Firenze riparte a sinistra in favore dell'arte su strada. "È un piccolo passoavanti per la vita artistica della nostra città, per rendere Firenze un po' più accogliente ed aperta agli artisti di strada", sottolinea il consigliere Giacomo Trombi, che aggiunge: "La nostra proposta mira a rendere più semplice e appetibile esibirsi, senza fini di lucro, al di fuori dell'area Unesco".

Grazie all'atto, gli artisti di strada, questa la novità, potranno chiedere l'autorizzazione ad insediare la loro postazione anche in spazi al di fuori dell'area Unesco.



L'idea di fondo del gruppo d'opposizione, invece, è stata bocciata dalla maggioranza: "La riproporremo in Consiglio - spiega Trombi- perchè la nostra intenzione è aprire agli artisti di strada, lasciando loro libertà di scegliere dove esibirsi. Ovviamente garantendo all'amministrazione di poter intervenire e di non concedere la postazione temporanea, facilitandoli nel formulare la richiesta e nel pagamento di un canone agevolato".