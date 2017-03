Aeroporto, il ministro: “Entro poche settimane la firma definitiva”

"Come abbiamo avuto modo di specificare qualche giorno fa l'Enac ha chiesto degli approfondimenti che sono in corso. Si chiuderanno in breve tempo, dopodiché saremo pronti alla firma definitiva. Parliamo di settimane".

Lo sostiene il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, rispondendo ai giornalisti, questa mattina, in merito ai tempi per la pubblicazione del decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) per la nuova pista dell'aeroporto di Peretola.

Poco più di una settimana fa il presidente del Tar della Toscana, che ha accolto un ricorso per lo stop alla nuova pista dello scalo fiorentino, ha dichiarato che “con il nuovo aeroporto aumenta il rischio di incidenti”.