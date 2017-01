Pitti, art live performance di Sisley

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Sisley lancia Lettres de Nimes, un progetto creativo e di art performance che ha al centro la customizzazione live della mini capsule in denim Sisley, grazie alla collaborazione con l'illustratrice Marta Biasi. Una piccola collezione per lei & lui, realizzata interamente in Italia solo con cotoni top quality, utilizzando lavaggi stone washed, trattamenti in resina, tagli al laser, rammendi e scoloriture ad hoc. Lettres de Nimes porta l'esperienza diretta e il dettaglio personalizzato all'interno del negozio Sisley, a sottolineare quanto Sisley, che col denim è nato, col denim condivida lo stesso dna, fatto di coolness innata, per spiriti liberi. Lettres de Nimes in omaggio al contenuto artistico e alla cittadina francese dove è nata la famosa tela denim. Pronunciando le parole "de Nimes" ecco nascere il "denim". E forse non tutti sanno che anche Sisley è un brand nato in Francia, nel 1968, proprio col denim… Per l'occasione, a dare un tocco unico alla capsule e personalizzare la collezione è Marta Biasi, giovane artista, grafica e illustratrice autoproclamatasi "Queen of the Sidewalk", Regina del Marciapiede, proprio perché gran parte dei suoi lavori sono scritte e disegni con gessetti, realizzati per strada. Punto forte della sua arte, è l'hand lettering, processo creativo che Marta riporterà su denim, a Firenze il 10 gennaio 2017 (h 16-20) presso lo store Sisley di Via Roma, 11, angolo via Tosinghi.

