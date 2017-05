Ambiente, Tavarnelle incoronato Comune più virtuoso d’Italia

Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha vinto l’ “Oscar” delle politiche ambientali, il premio 'Emas Italia', assegnato dagli esperti del sistema comunitario di ecogestione che promuove lo sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale.

Il premio viene conferito per l'impegno nella gestione ecocompatibile delle risorse (tra pochi giorni a Malta sarà consegnato lo European Emas Award, lo stesso premio ma assegnato a livello continentale).

“Siamo stati premiati – commentano il sindaco David Baroncelli e l’assessore all'ambiente Marco Rustioni -, per la gestione ed il sistema di raccolta dei rifiuti: abbiamo raggiunto l'87% di raccolta differenziata e ridotto di 100 kg all'anno la quantità di rifiuti pro-capite prodotta”.

Tavarnelle è stata premiata anche per l’estensione del porta a porta, l’utilizzo di cassonetti con calotta e bidoncini di prossimità, l’installazione di fontanelli pubblici e scolastici, l’utilizzo di regolamenti e interventi per l’ottimizzazione dei processi di informazione, la riduzione della produzione degli imballaggi nell’ambito del progetto Chianti Waste Less.