Scuola: Firenze tra le prime città per spese in manutenzione

Firenze è la prima città d'Italia per capacità di spesa per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e la terza per quella straordinaria. E' quanto emerge da 'Ecosistema Scuola', 18esimo rapporto di Legambiente sull’edilizia scolastica, presentato questa mattina a Roma.

I dati, relative all’anno scolastico 2015/2016, dicono che il 41,5% delle scuole toscane risulta edificato tra il 1975 e il 2016, contro il 36,4% della media nazionale. Le amministrazioni comunali toscane hanno effettuato, negli ultimi 5 anni, interventi di manutenzione straordinaria nel 57,7% gli edifici interessati, contro una media in Italia del 48,9%.

Gli interventi realizzati hanno interessato messa in sicurezza, prevenzione incendi, messa a norma degli impianti elettrici, requisiti di accessibilità e certificazione igienico-sanitaria. La verifica di vulnerabilità sismica è stata eseguita per il 45,9% delle scuole toscane, contro il 29,3% della media nazionale.

Firenze, insieme a Ragusa e Cremona, è tra quelle che hanno fatto le bonifiche più significative sul fronte dell'amianto. “Da inizio mandato – commenta la vice sindaca Cristina Giachi -, abbiamo investito in edilizia scolastica oltre 32 milioni di euro”.