Raccolta di carta in aumento in Toscana: 73 kg ad abitante

La quantità totale di carta e cartone raccolta in Toscana torna a crescere nel 2016, dopo la diminuzione del 2015. Sono oltre 278mila500 le tonnellate raccolte nella nostra Regione nel 2016 (+1,5% rispetto al 2015), secondo i dati dell'ultimo Rapporto Annuale di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica).

La raccolta pro capite supera i 73 kg per abitante a livello regionale, nettamente superiore al dato relativo al Centro Italia (65,5 kg/abitante) e a quello nazionale (53,1 kg/abitante).

Prato si aggiudica il 1° posto sul con i suoi 127,5 kg/abitante e 31mila379 tonnellate raccolte. Nella provincia di Firenze la media è invece di 96,3 kg per abitante (con 98mila tonnellate raccolte). La raccolta di carta e cartone è in aumento in tutte le province toscane tranne che a Grosseto (45,5 kg/abitante) e a Livorno (52,7 kg/ab).