Rifiuti, nuovo servizio di raccolta: coinvolte 10mila utenze

Lunedì 9 gennaio prenderà il via il nuovo servizio di raccolta rifiuti che interessa il comune di Lastra a Signa, la frazione di San Vincenzo a Torri a Scandicci e la zona Costa nel comune di Signa. A partire da quella data le utenze potranno iniziare ad esporre i contenitori ricevuti in dotazione, secondo le modalità e le frequenze stabilite dal calendario di raccolta. Contestualmente, si procederà al posizionamento dei cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati, delle campane per la raccolta del vetro ed all’eliminazione dei cassonetti stradali riservati ai materiali che saranno raccolti a domicilio. Operazione, questa, che sarà completata su tutto il territorio nell’arco di poche settimane.



Da un punto di vista operativo, il nuovo sistema si basa sull’introduzione di un servizio di raccolta misto, che prevede cioè il ritiro a domicilio (“porta a porta”) dei materiali riciclabili e recuperabili di carta e cartone, imballaggi multimateriale e residui organici, integrato con la presenza sul territorio di cassonetti “intelligenti”per i rifiuti indifferenziati, dotati cioè di calotta metallica, apribile esclusivamente mediante chiavetta elettronica consegnata ad ogni utenza. Sul territorio saranno presenti anche le campane stradali di colore verde per la raccolta del vetro ed i contenitori specifici per alcune tipologie di materiali quali pile esauste, farmaci scaduti e abiti usati.



Complessivamente la riorganizzazione interessa circa 10.000 utenze, tra famiglie ed imprese: 8.800 nel comune di Lastra a Signa, 500 nella frazione di San Vincenzo a Torri a Scandicci e 500 nella zona Costa a Signa.