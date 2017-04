Piazza Beccaria, arriva il Totem Tim: la 'cabina digitale' del futuro / FOTO

Si chiama “Tim City Link” ed è il primo 'totem digitale' pubblico inaugurato oggi a Firenze. Il taglio del nastro della nuova postazione multimediale che fornisce servizi di pubblica utilità, la prima a livello nazionale, è avvenuto questa mattina in Piazza Beccaria alla presenza di Lorenzo Perra, assessore all’innovazione del Comune di Firenze, e di Marco Sanza, dirigente di Tim.

Il “Tim City Link”, realizzato da Tim con il contributo tecnologico di Ericsson, è dotato di un touch screen attraverso il quale è possibile effettuare telefonate e accedere a informazioni e servizi di pubblica utilità.

Si può navigare gratuitamente in Internet per accedere al sito del Comune, avere informazioni sui Taxi e sui bus Ataf, conoscere in tempo reale gli eventi che si svolgono in città. Le chiamate al contact center del Comune e per prenotare un Taxi sono gratuite. E’ inoltre possibile interagire con i canali social attraverso la pubblicazione in tempo reale di chat e tweet nel ticker scorrevole della home page.

Il nuovo totem è dotato di un sistema di wi-fi pubblico che consente di navigare gratis in Internet per un’ora ad alta velocità. E’ anche possibile ricaricare le batterie di cellulari e smartphone utilizzando apposite prese per l’alimentazione elettrica.

Le nuove postazioni sono inoltre predisposte per la gestione dei servizi di videosorveglianza per la sicurezza della città. Sui totem è sempre attiva la chiamata di emergenza gratuita al numero unico 112 attraverso il tasto “Sos”. “Abbiamo accolto con soddisfazione il progetto di Tim – il commento di Perra -. Progrediamo con il nostro progetto di smart city per rendere Firenze ancor più innovativa, accessibile e intelligente”.