Cinque fiumi dove fare il bagno in Toscana

Pozzo della Madonna - Cascate di Malbacco

In Alta Versilia, sotto il Monte Altissimo, sgorgano dalle Alpi Apuane le acque che generano il torrente Serra. E' qui che nascono le splendide cascate del Malbacco ed il celebre Pozzo della Madonna.

La forza erosiva dell’acqua del torrente ha scavato nella roccia una sorta di scivolo naturale alto una decina di metri, da cui è possibile tuffarsi o scivolare nella piscina sottostante.

Pozze della Desiata - Seravezza

Sempre a due passi dalla Versilia, si incontrano le splendide acque verdi della Desiata. Pozze gelide e bellissime, ideali per una piccola vacanza fluviale: in particolare troverete una splendida cascata immersa nel verde, presa d’assalto durante i mesi estivi per bagni rinfrescanti e tuffi da altezze mozzafiato.

Stretti di Giaredo - Pontremoli

Piccoli canyon della Lunigiana: sono i celebri stretti di Giaredo (nella foto in evidenza, tratta dal sito ufficiale), situati nei pressi di Pontremoli (Massa e Carrara). L'acqua cristallina scorre in mezzo a due pareti rocciose che superano i 50 metri d'altezza, scavati dal corso del torrente Gordana.

Da percorrere con la massima cautela e non facilissimi da raggiungere, si consiglia di visitarli con una escursione guidata. Gli stretti offrono un panorama incredibilmente suggestivo, fatto di piccole cascate e una serie di piscine naturali: l'acqua è molto fredda e, oltre a sapere nuotare, è consigliabile indossare la muta.