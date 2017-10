Car Sharing, c'è anche Adduma: 32 auto e per la prima volta 8 furgoni / FOTO

Car sharing: da qualche giorno è operativo in città anche il gruppo Adduma Car, start-up siciliana che utilizza veicoli Renault 100% elettrici. L'azienda siciliana ha immesso nelle strade fiorentine 40 veicoli: a 32 auto Zoe e, per la prima volta forniti da un servizio di car sharing, anche 8 furgoni commerciali Kangoo Z.E.

“Siamo i primi in Italia ad offrire veicoli commerciali in car sharing. Per il momento i nostri mezzi operano nel comune di Firenze ma stiamo già pensando ad allargare il servizio ai comuni limitrofi e a tutta l'area metropolitana”, spiega l'ad di Adduma Antonio Campione questa mattina in Palazzo Vecchio, alla presentazione ufficiale. L'obiettivo della società è di arrivare a 100 mezzi offerti, tra auto e furgoni, entro il primo trimestre 2018.

“Nuovi veicoli 100% elettrici in città: un altro passo per ridurre le emissioni di CO2 ed arrivare all'obiettivo del centro storico aperto soltanto a veicoli elettrici entro il 2020”, commenta l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Per utilizzare il servizio le modalità sono le solite: è necessario registrarsi sul sito (www.addumacar.it), scaricare l'app su smartphone e cercare le auto (o i furgoni) sulla mappa interattiva.

Costi. Per l'auto 20 centesimi al minuto nella prima ora, 9 cents/minuto dalla seconda all'ottava ora compresa e 1 cent/minuto dopo la nona ora. La prima ora costa dunque 12 euro, dalla seconda all'ottava costa 5,40 euro l'ora, dalla nona 1 euro l'ora. Un giorno intero costa 59,40 euro. Per i furgoni 22 cents/minuto la prima ora, 11 cents/minuto dalla seconda all'ottava ora e 1 cent/minuto a seguire.