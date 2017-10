Bike sharing, le Mobike sbarcano a Bagno a Ripoli

Il bike sharing di Mobike, lanciato a Firenze due mesi fa, approda a Bagno a Ripoli: questa mattina la giunta ha approvato una delibera che dà il via a una sperimentazione del servizio con la piattaforma cinese della durata di sei mesi.

Nel giro di alcune settimane le biciclette faranno il loro ingresso sul territorio comunale ripolese. Dopo la fase sperimentale, il Comune aprirà un apposito bando pubblico per affidare la gestione del servizio.

Nel frattempo l'amministrazione comunale è al lavoro insieme a Mobike per dotare il territorio di una flotta propria di biciclette, anche a pedalata assistita, da impiegare - data la specificità territoriale del comune - su percorsi collinari, con una fruizione turistica ma non solo.

“Facciamo un grande passo in avanti sulla mobilità sostenibile - dice il sindaco Francesco Casini -. Le Mobike già da settimane circolano a Bagno a Ripoli, in arrivo da Firenze. Ma ora avremo la nostra flotta. Saranno alcune centinaia di bici, una parte di esse a pedalata assistita per consentire di affrontare anche le nostre salite in collina”.