Mobilità elettrica, 3 nuovi punti di ricarica veloce: un pieno in 20 minuti

Sono state inaugurate ieri tre nuove stazioni di ricarica veloce 'Fast Recharge', nell'ambito del progetto 'EVA+' per promuovere la mobilità elettrica extraurbana. Sono state installate da Enel a Firenze in viale Guidoni, a Barberino del Mugello, appena fuori dal casello autostradale, e a Foiano della Chiana, presso il parcheggio dell’Outlet Valdichiana.

Le nuove infrastrutture di ricarica , come tutte le altre colonnine installate lungo le strade a lunga percorrenza, consentono un pieno di energia in meno di 20 minuti, compatibile con tutti i veicoli elettrici in commercio.

“Nasce la prima rete di ricarica che consentirà di utilizzare i veicoli elettrici fuori città. Il progetto 'EVA+' prevede infatti l’installazione, in tre anni, lungo le tratte extraurbane, di 200 colonnine di ricarica veloce, 180 in Italia e 20 in Austria”, spiega Federico Caleno, dirigente di Enel, illustrando il programma, co-finanziato dalla Commissione Europea.

Sono per ora stati attivati i primi 30 punti di ricarica: sulla tratta Roma-Milano sono per esempio già presenti una infrastruttura di ricarica ogni 60 km circa. I 30 punti di ricarica si trovano principalmente in aree vicine agli accessi autostradali e in luoghi frequentati come i centri commerciali.

In Toscana sono attive infrastrutture di ricarica anche a Chianciano Terme e a Terranuova Bracciolini. A Firenze, le infrastrutture di 'EVA+' si aggiungono alle 4 postazioni di ricarica veloce dedicate ai taxi elettrici e alle 180 colonnine pubbliche distribuite sul territorio cittadino.