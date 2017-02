Traffico, arriva il nuovo asfalto antirumore: sarà testato in Toscana

Il rumore da traffico affligge 125 milioni di persone in tutta Europa. Una soluzione arriva dall'innovativo progetto europeo Life-Nereide, che testerà in alcuni comuni della Toscana la riduzione del rumore possibile grazie ad asfalti realizzati con aggiunta di gomma riciclata dai pneumatici fuori uso e asfalto riciclato. L'iniziativa è stata presentata oggi a Verona ad Asphaltica, principale evento italiano dedicato alla filiera dell’asfalto. Capofila del progetto è l’Università di Pisa, insieme tra gli altri alla Regione Toscana e ARPA Toscana.

I milioni di persone esposte quotidianamente a livelli eccessivi di rumore da traffico rischiano conseguenze anche gravi per la salute, come sottolineato più volte anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Una delle soluzioni possibili è l'impiego di asfalti fonoassorbenti, che cioè riescono ad assorbire il rumore, realizzati grazie all'aggiunta di polvere di gomma da pneumatici fuori uso e di bitume e asfalto recuperato dalla vecchie strade.

Per testarne caratteristiche e vantaggi, a settembre 2016 ha preso il via il progetto Life Nereide, co-finanziato dall’Unione Europea. Nel corso del progetto saranno stesi in Toscana 5mila200 metri di queste nuove superfici stradali sperimentali, grazie anche all’utilizzo del 35-50% di asfalto riciclato. Grazie al progetto è previsto un concreto miglioramento della qualità della vita delle persone per ciò che concerne l’esposizione al rumore, in quanto le nuove superfici saranno realizzate in aree urbane dove i limiti di rumore sono superati e dove è già previsto un intervento di mitigazione.

Il miglioramento previsto della qualità del suono percepito sarà valutato attraverso circa 700 sondaggi che saranno somministrati ai cittadini e che valuteranno gli effetti acustici e le differenze avute con le nuove superfici in riferimento al fastidio percepito e ai disturbi del sonno.