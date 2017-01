InformaDonna: sportello rosa contro le violenze e per il lavoro

Uno spazio per le donne di tutte le età e nazionalità, a sostegno del loro percorso personale e professionale: è lo sportello Informadonna, che da oggi riapre nei locali storici dai quali era partito negli anni '80. Il nuovo servizio gratuito del Comune di Firenze è stato inaugurato nella sede dell'Informagiovani in vicolo Santa Maria Maggiore, alla presenza dell'assessore alle Politiche giovanili Andrea Vannucci e dell'assessore alle Pari opportunità Sara Funaro.

"Uno sportello che fa parte del progetto più ampio dedicato ai giovani - ha detto Andrea Vannucci - a partire dall'Informagiovani, dal PortaleGiovani e da tutta una serie di servizi che il Comune mette a disposizione dei cittadini. A breve - continua - i servizi saranno trasferiti alle Murate per essere sempre più nel cuore della città e sempre più accessibili a giovani e donne".

"È un nuovo servizio dell'amministrazione comunale che vede coinvolti gli assessorati alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili - ha detto l'assessore Sara Funaro -. È uno sportello che dà attenzione alle donne a 360 gradi e che punta a dare delle risposte concrete e variegate ai bisogni delle nostre cittadine: dal sostegno per orientarsi tra le varie offerte di lavoro sul territorio, ai consigli su come scrivere un curriculum vitae fino a dare un aiuto per accedere ai bandi per aprire nuove piccole o grandi imprese. Lo sportello - ha spiegato Funaro - sarà anche l'occasione per captare segnali di violenza sulle donne e cercare di tutelarle il più possibile. È uno strumento in più per prevenire i fenomeni di violenza sulle donne che sono costanti e non in diminuzione".

Lo sportello Informadonna è un servizio di primo orientamento su lavoro e formazione, per orientare le donne su inserimento e reinserimento lavorativo, stesura di un efficace curriculum vitae, conoscenza di opportunità occupazionali sul territorio, corsi erogati dagli enti accreditati, imprenditorialità femminile, finanziamenti e bandi attivi, simulazione business plan. Lo sportello sarà inoltre impegnato attivamente nella promozione della cultura di genere e nel contrasto ad ogni forma di violenza, grazie a iniziative di sensibilizzazione e raccordo con associazioni e centri antiviolenza del territorio. Informadonna promuoverà incontri ed eventi culturali per creare aggregazione e sviluppare competenze: corsi per il tempo libero, presentazioni di libri, letture teatrali, mercatini del riciclo e riutilizzo, aperitivi culturali e incontri. Lo sportello Informadonna è attivo su appuntamento, che può essere prenotato al numero 055.218310 oppure tramite mail all'indirizzo infodonna@comune.fi.it.