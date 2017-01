Sanità, all'ospedale di Careggi il ticket si paga con lo smartphone   

L'ospedale di Careggi diventa più smart. Ieri sono state presentate due novità: la App Careggi Smart Hospital per il pagamento dei ticket da smartphone e il Careggi Spid per un accesso più semplice ai propri dati sanitari. Attraverso la App di Careggi, da cui sarà possibile pagare anche i ticket, nella sola settimana dal 16 al 22 Gennaio scorso sono stati 572 i referti “ritirati” online senza recarsi ad uno sportello ed in totale mobilità e sicurezza, così suddivisi: 325 referti di laboratorio, 127 referti di radiologia e 120 piani terapeutici TAO e NAO per la gestione dei farmaci anticoagulanti. Inoltre sono stati oltre 29.000 gli utenti che hanno utilizzato il servizio di prenotazione #PrelievoAmico per accedere alla Piastra dei Servizi per fare le analisi del sangue. Sono necessari solo pochi “click” sul sito web dell’Azienda o pochi “tap” sull’App di Careggi per prenotare online il giorno e l’ora per il proprio prelievo del sangue e accedere al servizio senza attesa.