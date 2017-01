Piazzale Michelangelo: nuovo look per il giardino del Bobolino

Potature, abbattimento delle piante infestanti e ripristino della pavimentazione. Sono alcuni dei lavori previsti per il recupero del giardino del Bobolino, sul viale dei Colli. Il via libera è arrivato dalla giunta che, nell’ultima seduta 2016, ha approvato una delibera presentata dall’assessore all’ambiente Alessia Bettini. In tutto uno stanziamento di 40mila euro che servirà anche per la pulizia straordinaria di pozzetti, griglie e impianti fognari. "Miglioreremo la fruibilità di quest’area verde – ha sottolineato l’assessore Bettini – e la sicurezza di quanti la frequentano".