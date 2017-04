Nuovi sacchetti per la spesa nei supermercati Coop: più grandi e resistenti / FOTO

Tra Maggio e Giugno nei punti vendita Coop arriveranno i nuovi sacchetti per la spesa. Oltre che quelli sfusi per i reparti macelleria, pescheria e ortofrutta. Uno scatto, l'introduzione dei nuovi shopper, che consente a Unicoop di anticipare la normativa nazionale che dall'inizio del 2018 renderà obbligatorio l’utilizzo di sacchi frutta e verdura compostabili. Oggi le nuove buste sono state presentate presso lo stand Novamont all'interno della Mostra internazionale dell'artigianato in svolgimento alla Fortezza da Basso.

I vantaggi dei nuovi sacchetti, realizzati ancora dalla cooperativa Ipt di Scarperia, sarebbero molteplici: riduzione di emissioni di gas serra e maggiore contenuto di materie prime rinnovabili (superiore al 40%). E porta con sè anche una storia di crescita per un'azienda del territorio mugellano. "Dal 2009 quando abbiamo effettuato la riconversione della nostra società – ha detto Graziano Chini, presidente della Cooperativa Ipt – siamo saliti da 10 milioni di fatturato a 33 milioni, passando da 31 dipendenti a 63. A Scarperia riusciamo a produrre 8 milioni di saccchetti al giorno". Diventando così un colosso dei sacchetti bio.



I nuovi sacchi frutta e verdura saranno ultraleggeri, con un grado di trasparenza superiore ai precedenti. Inoltre, sia per l’ortofrutta che per gli shopper spesa, il Mater-bi di IV generazione garantisce un’alta rinnovabilità (superiore al 40%) una maggiore tenacità del 50% superiore rispetto agli attuali. "All'interno vi è una percentuale maggiore di componenti rinnovabili – ha detto Francesca Gatteschi, direttore acquisti di Unicoop Firenze – e sono meno soggetti alle rotture".



Sempre anticipando le norme di legge, già dal 2009 Unicoop Firenze aveva scelto i sacchetti biodegradabili; con una decisione che, in termini ambientali, in otto anni ha prodotto numeri di successo, recentemente presentati alle assemblee dei soci: oggi il 70% dei clienti Unicoop Firenze ha imparato ad usare borse riutilizzabili. Ogni anno sarebbe di circa 15 milioni la riduzione di shopper nell'ambiente . Inoltre, dal 2009, la Cooperativa ha di fatto prodotto e fatto produrre 4900 tonnellate in meno di rifiuti di plastica e ha emesso nell'ambiente 3000 tonnellate di anidride carbonica in meno rispetto a quanto sarebbe successo in assenza di queste scelte ecosostenibili. "Unicoop – si è precisato durante la conferenza stampa – continuerà a promuovere il trasporto della spesa portando la borsa da casa".