Firenze, investimento da 4milioni per le manutenzione di aree verdi. Comune apre a sponsor privati

"Investire sul verde" sembra essere il nuovo slogan del comune di Firenze. Un investimento da ben 4.624 milioni di euro per la manutezione di parchi, aiuole, rotatorie stradali, parterre alberati, isole spartitraffico, aree giochi, aree cani ma anche per l'impianto o il reimpianto di alberi. Il Comune quindi è in cerca di sponsor per portare il progetto a compimento.

L'assessore all'Ambiente Alessia Bettini e il sindaco Nardella hanno comunicato il progetto durante una conferenza nel giardino di Bellariva.

Molti lavori avviati questa primavera proseguiranno d'estate ad esempio gli interventi ai parchi di villa Strozzi, di villa Vogel, del museo Stibbert e del giardino di via Salvi Cristiani ed anche i lavori del lungarno Colombo, che riguardano sia lo spartitraffico centrale che i giardini lungo fiume e anche la riqualificazione di piazza della Libertà.

Comprese nel progetto anche la Leopolda, viale Guidoni, il completamento del recupero della sentieristica degli Scalpellini nell'area protetta del torrente Mensola, la manutenzione straordinaria dei giardini delle scuole, la sostituzione di arredi e giochi per bambini incalcune aree verdi.

A ciò si aggiungono altri lavori che hanno già preso il via, come gli interventi in piazza Elia alla Costa e in viale Torricelli per 521.000 complessivi.

GLI SPONSOR

Nel bando, già pubblicato, sono stati individuati 12 luoghi d'interesse ai quali gli sponsor potranno aggiungerne altri trovati in autonomia.

Le sponsorizzazioni possono essere di due tipi. Quella "tecnica", che prevede l'assunzione diretta dei lavori e quella "finanziaria", che prevede la donazione di denaro e la predisposizione di uno studio

di fattibilità.

Il Comune quindi consentirà ai soggetti individuati come sponsor di promuovere la propria immagine, associando il nome, il marchio o il logo, l'attività e il prodotto all'intervento sponsorizzato, sia sui canali del Comune, sia sui canali dello sponsor, sia all'esterno di essi. Tutto cio' limitatamente al periodo di durata del contratto di sponsorizzazione. I soggetti selezionati assumeranno l'obbligo, con la sottoscrizione del contratto, di eseguire (o in sub ordine di finanziare) la realizzazione degli interventi proposti che dovrà essere eseguita da soggetti qualificati nei tempi stabiliti.