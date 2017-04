Disabili: test per l'app contro le barriere architettoniche

C'è un'app concepita per consentire alle persone di schivare le barriere architettoniche. Si chiama "Kimap" e da tre giorni viene testata proprio a Firenze. La stazione ferroviaria di Campo di Marte, piazza Beccaria verso il centro storico e il mercato di Sant’Ambrogio; via Maragliano, piazza San Jacopino e viale Redi infine Ponte Vecchio, piazza Pitti, Santo Spirito e piazza del Carmine. Queste sono le vie e gli itinerari dove ha debuttato, consentendo di mappare in tempo reale e condividere con gli utenti le strade urbane ed extraurbane classificandole da l punto di vista dell’accessibilità per i disabili.

Armando Dei - componente del team di Kimap - con la sua sedia a rotelle spinta dal Triride (dispositivo elettrico di propulsione) è andato in autonomia a percorrere questi tragitti e in tre giorni di utilizzo sono state prodotte in tempo reale le mappe sul proprio smartphone. I punti verdi segnalano una buona accessibilità della strada, i punti gialli, invece, indicano piccoli ostacoli e vibrazioni mediamente impattanti sul percorso, i punti rossi indicano un segnale di primo pericolo registrato da vibrazioni molto accentuate della sedia a rotelle e da ostacoli o gradini difficili da superare.

Nelle mappe vi sono anche alcune strade segnate in nero, “non accessibili” perché non percorribili in sicurezza con la sedia a rotelle in quanto prive di marciapiedi e/o con asfalto fortemente sconnesso. L’app permette anche di segnalare, tramite interazione dell’utente con lo smartphone, impedimenti temporanei al passaggio, cantieri e pendenze difficili da affrontare. Lo sviluppo dell'applicazione è ancora in corso ma sarà a breve liberamente scaricabile sia su Google Play di Android che su Apple Store.