Aperto al pubblico il giardino del Guarlone, dopo 23 anni di stallo

Dopo 23 anni è stato riaperto il Giardino del Guarlone. Oltre 13mila metri quadrati a disposizione dei cittadini nel quartiere 2. É la grande area verde mai accessibile al pubblico ma realizzata come opera di urbanizzazione legata al Piano casa '87.

Taglio del nastro nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre con il sindaco Dario Nardella, l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, la presidente della Commissione Cultura e Sport Maria Federica Giuliani e il consigliere comunale Angelo D’Ambrisi.

Il giardino sarà aperto dalle 8 alle 20. Le aperture e le chiusure saranno garantite dall’associazione ‘Gli amici della terra’.

La vicenda andava avanti dal 1994; risale all’attuazione del Piano casa ’87 e agli obblighi legati alle opere di urbanizzazione, tra le quali rientrava la creazione da parte dei costruttori di un giardino al Guarlone, che fu però realizzato solo in parte. La convenzione del 1994 con le cooperative edilizie prevedeva, infatti, la cessione a titolo gratuito al Comune delle aree destinate a verde pubblico in località Guarlone per una superficie di oltre 13mila metri quadrati. Dopo un lungo lavoro dell’amministrazione per ricomporre la vicenda e far completare i lavori, l’area verde può finalmente aprire al pubblico.

"Questo giardino che potremo definire parco, perché è molto grande, era atteso da anni - ha detto il sindaco Nardella -. Voglio ringraziare i tecnici del Comune, il quartiere con il presidente Pierguidi e soprattutto i cittadini che sono stati determinati e ci hanno dato una grande mano per arrivare all’apertura. Oggi è un giorno da ricordare, di festa per i bambini che finalmente possono correre liberamente in questo spazio di bellezza, relax e divertimento". “

"Un intervento importantissimo per il Quartiere 2 in una zona che ne aveva grande bisogno - ha detto il presidente Michele Pierguidi -. Sono molto felice dell’apertura di questo bellissimo giardino, fortemente atteso dai cittadini del quartiere".

Foto dal profilo Facebook del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi