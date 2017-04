Dieci giardini di Firenze e dintorni da vistare in Primavera

Giardino di Boboli

Tappa obbligata per i turisti, il giardino di Boboli è il parco nobile dei fiorentini, un concentrato di bellezza, natura e grande arte. Imponente e bellissimo, Boboli è uno dei giardini più famosi e amati d’Italia: perfetto per fare il pieno di storia e natura nel centro cittadino.

Giardino dell'iris

Nella città “gigliata” non poteva mancare un luogo dedicato a questo splendido fiore. Si tratta del Giardino dell'iris, creato nel 1954 presso piazzale Michelangelo per ospitare un Concorso Internazionale dedicato alle migliori varietà di iris. Aperto solo circa un mese l'anno, nel 2017 sarà visitabile tutti i giorni dal 25 aprile al 20 maggio.

Giardino di Villa Bardini

Autentica perla “green” dell’Oltrarno, con una vista privilegiata sul centro di Firenze. Conosciuto come “il giardino dei tre giardini” per via dell'antica disposizione in tre parti distinte oggi difficilmente individuabili, il parco di Villa Bardini resta un angolo paradisiaco fatto di glicini e statue ornamentali.

Giardino delle rose

Sulla collina di San Miniato si trova un parco-scultura di raffinata bellezza. Il Giardino delle Rose gode infatti di una posizione privilegiata, che lo rende una terrazza verde da cui osservare il meglio dei monumenti fiorentini. Più di 300 le varietà delle rose coltivate al suo interno, circondate da ben 12 opere dell'artista belga Jean-Michel Folon.

Orto botanico

Nato nel 1545 come Giardino dei Semplici, in quanto dedicato alla coltivazione di piante medicinali, l'Orto Botanico di Firenze è uno dei più antichi al mondo. Alberi secolari, un'infinita varietà di rose antiche e la vasta collezione di piante lo rendono uno dei centri nevralgici della didattica fiorentina.

Giardino dell'Orticultura

Segni particolari: una loggetta in stile rinascimentale e una serra imponente. Nato come “giardino sperimentale” a metà dell’Ottocento, oggi il parco di via Bolognese è uno dei luoghi più frequentati durante la bella stagione. Da non perdere il tepidario di Giacomo Roster, una delle serre più belle d'Italia.

Le Cascine

Polmone verde della città, le Cascine sono il luogo eletto e deputato allo smarrimento delle forcine dal mese di aprile in avanti, come recita una famosa canzone popolare. Con i suoi 160 ettari rappresenta una delle tenute medicee più ricche di storie e Storia, ancora oggi amatissima dai fiorentini.

Giardino del Museo Stibbert

Fuori dal centro storico, nell'omonima via collinare si trova la casa-museo di Frederick Stibbert, polo espositivo dedicato ad armi antiche e oggetti d'arte, una delle collezioni più ricche del mondo. Il museo è circondato da un grande parco all'inglese: tra grotte, giochi d'acqua e tempietti, nel giardino Stibbert si trova anche un curioso edificio in stile egizio, costruito in mezzo a un laghetto artificiale. Approfittatene per visitare le sale giapponesi, recentemente restaurate, e la nuova mostra "Robot Fever. Il Samurai nell'era dei Chogokin".

Villa Medicea di Castello

Patrimonio mondiale dell’umanità, quello della Villa Medicea di Castello rappresenta il più antico ed illustre esempio di giardino all'italiana. Disposto su tre terrazze, il parco si trova nella zona collinare di Castello, e all'interno dell'antica villa medicea ospita la prestigiosa Accademia della Crusca. Ecco i giorni e gli orari di visita del giardino, accessibile gratuitamente.

Parco Mediceo di Pratolino

Riaperto in occasione delle festività pasquali, il Parco Mediceo situato nel comune di Vaglia sarà visitabile gratuitamente per tutto il periodo estivo fino a domenica 29 ottobre 2017 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi con orario 10-20. La splendida area verde custodisce al suo interno il celebre Appennino del Giambologna, un colosso di splendore, alto la bellezza di 10 metri, realizzato dall’artista fiammingo che trovò la sua fortuna a Firenze.