Taxi elettrici, attivate due nuove stazioni di ricarica veloce 

Sono state inaugurate questa mattina, alla presenza del sindaco Dario Nardella, due nuove stazioni di 'fast recharge' (ricarica veloce) destinate in via esclusiva ai taxi elettrici e che permettono di ricaricare l’auto in circa 20 minuti.

Le nuove stazioni di ricarica, in piazzale Donatello e in viale Guidoni, si aggiungono alle prime due di piazza Francia e via del Cavallaccio. E' stato inoltre concordato tra Comune e tassisti l’installazione di due ulteriori colonnine esclusive per tassisti, una in via Venosta e l'altra in posizione da definire.

Ad oggi Firenze è il comune d’Italia con il maggiore numero di taxi 100% elettrici: sono 70 i tassisti che hanno risposto infatti al bando pubblicato lo scorso giugno dal Comune per l’esercizio del servizio con mezzi a propulsione elettrica.

In arrivo anche altre due stazioni di ricarica 'Fast Recharge Plus' nei pressi dei caselli Firenze Nord e Firenze Sud: queste due nuove colonnine saranno utilizzabili non solo dai taxi ma anche da tutti i possessori di veicoli elettrici. In totale sono 179 le infrastrutture di ricarica Enel in città destinate alla totalità di veicoli elettrici, tassisti e non.