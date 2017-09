Cantieri green: “Premi a ditte che usano mezzi elettrici”

Il Comune di Firenze potrebbe in futuro premiare le ditte che, nello svolgere lavori pubblici, si avvarranno di mezzi elettrici all'interno dei cantiere.

“L'idea è quella di bandire gare che riconoscano alle aziende punteggi maggiori per chi sarà in grado di lavorare anche con macchinari mossi da propulsori a batteria”, ha detto ieri l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, a margine di un incontro stampa.

“Con i mezzi d'opera elettrici, piccoli escavatori, macchine in grado di trasportare i materiali soprattutto all'interno del centro storico, si evitano rumori e si può lavorare con più tranquillità, inquinando meno. E' qualcosa che in prospettiva vogliamo premiare”, ha proseguito Giorgetti. Per ora, ad ogni modo, si tratta solo di un'ipotesi.

Sempre sul fonte della mobilità elettrica, l'assessore ha poi fatto sapere che il bike sharing potrebbe essere allargato a biciclette con batterie e pedalata assistita.