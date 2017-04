Design dei centri commerciali: premiate due coop toscane

Due centri commerciali virtuosi per tecnica, sostenibilità e qualità architettonica: sono il Centro dei Borghi Coop.fi di Cascina (Pisa) e Centro Arezzo Coop.fi, entrambi di Unicoop Firenze a essersi aggiudicati in due categorie i CNCC Deep Renovation & Design Award, il nuovo riconoscimento lanciato da CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali).

Il premio si inserisce nel dibattito contemporaneo sui temi legati alla qualità del costruire e alla sostenibilità delle strutture commerciali. La premiazione è avvenuta ieri a Milano durante la cerimonia presso Palazzo Mezzanotte. Il Centro dei Borghi Coop.fi di Cascina si è aggiudicato il premio nella categoria “complessi oggetti di ristrutturazione”, nella sezione “oltre 30.001 mq” di GLA (superficie commerciale di vendita), mentre Centro Arezzo Coop.fi, nella sezione “da 5000 a 30.000 mq”, con una superficie totale di 18.000 mq.

Fondamentali le strategie di miglioramento che hanno creato due strutture all’avanguardia nel campo architettonico, con un’importante riqualificazione in ottica “green”, a partire dall’efficienza energetica, fondamentale per l’ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse. Nato 19 anni fa, precedente noto come Setteponti, Centro Arezzo Coop.fi è invece diventato uno dei più rilevanti della Toscana, con un bacino di utenza di circa 168.000 utenti. L’importante riqualificazione estetica e strutturale è su progetto di Piuarch, pluripremiato studio tra i principali interpreti del linguaggio architettonico in Italia.

In entrambi i casi, significativa e impattante a livello di User Experience è stata l’implementazione di un sistema di archigrafìa e segnaletica più efficiente, chiara e intuitiva, che è parte del progetto personalizzato di wayfinding, esteso a tutti i centri commerciali di Unicoop Firenze, ad opera di Kmzero, rappresentativo studio di branding e identità visiva.

Dice Letizia Cantini, direttore del patrimonio Unicoop Firenze: “Centro dei Borghi Coop.fi, struttura portante del complesso più esteso del Polo Commerciale Cascina Coop.fi, e Centro Arezzo Coop.fi sono il segno di una possibile forma attraverso cui la grande distribuzione può influenzare positivamente l’evoluzione della città. Tanto più significativo proprio perché si è trattato di riqualificazione del patrimonio esistente e non di nuove edificazioni. Una strada di responsabilità civile che può essere ulteriormente sviluppata per il beneficio dei nostri centri urbani”.