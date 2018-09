Il vaso di cotto che s'illumina attende il brevetto italiano

E' in attesa di ottenere il brevetto italiano l'invenzione che crea un modo nuovo e "luminoso" di vivere e utilizzare il cotto fatto a mano, firmato da un designer fiorentino noto nel settore dell’arredo urbano e dell’illuminotecnica, residente a Greve in Chianti.

Lui si chiama Duccio Trassinelli, autore di opere esposte nelle collezioni permanenti del Moma di New York, Centre Beaubourg di Parigi e Vitra Design Museum di Weil am Rhein, in Germania. La sua ultima creazione “Il cotto si illumina” reinventa e assegna nuove funzioni e armonie estetiche per rilanciare le caratteristiche e le potenzialità del materiale che è all’origine di uno dei manufatti più prestigiosi dell’artigianato toscano.

Il cotto, derivato dalla terra, ottenuto da un particolare trattamento e cottura dell'argilla, interagisce e dialoga in maniera inedita con l’ambiente e dà luce ai paesaggi, ai parchi e giardini del Chianti. Il progetto sarà presentato in anteprima domani, venerdì 28 settembre, alle ore 18 nel Giardino di Zago, nell'ambito di una collettiva di arte contemporanea patrocinata dal Comune di Greve in Chianti.

“Innovazione e tradizione sono gli aspetti centrali dell’invenzione di Trassinelli, resa possibile dalla collaborazione con un’azienda grevigiana, le pregiate terrecotte di Enzo Zago – dichiara il sindaco Paolo Sottani – una sperimentazione che apre nuove opportunità per il cotto artigianale dal punto di vista sia culturale che economico in un momento storico di crisi e difficoltà per tale comparto produttivo”. Oltre al sindaco Sottani, saranno presenti il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e gli amministratori del Chianti.

Un giardino come location, un luogo democraticamente adibito all’incontro e allo scambio culturale e umano. “Attraverso la ricerca e la sperimentazione delle lampade per esterni – spiega l'artista Duccio Trassinelli - ho progettato questa nuova funzionalità del cotto, intesa a valorizzare in chiave contemporanea un materiale tipico che identifica le radici della tradizione toscana”.

L’invenzione consiste in un sistema di illuminazione applicabile a vasi e manufatti similari per l’arredo in genere e in particolare per elementi di decoro per esterni. “L’idea dell’invenzione è composta dal materiale di pregio, la forma che permette la diffusione della luce e la fonte luminosa; la combinazione di questi tre componenti e la finalità d’uso genera un oggetto unico, compatto ed originale dove la dimensione e la forma non rappresentano vincoli funzionali”. L’invenzione di Trassinelli utilizza fonti a basso consumo energetico, flessibili e a basso voltaggio. La soluzione adottata dal designer è legata all’applicazione di strisce a led facilmente reperibili sul mercato.