Ciclovia Tirrenica, 1.200 km in bici: dalla Liguria a Roma attraverso la Toscana

Dalla costa ligure a quella toscana per finire sul litorale laziale, attraversando località famose e porti pittoreschi per finire nella capitale, Roma. Tutto questo sarà possibile con la Ciclovia Tirrenica, arteria ciclabile per la cui realizzazione stanno lavorando in accordo Toscana, Liguria e Lazio.

Grazie al protocollo firmato oggi a Firenze dagli assessori alle infrastrutture delle tre Regioni coinvolte - Vincenzo Ceccarelli per la Toscana, Fabio Refrigeri per il Lazio e Giacomo Raul Giampedrone per la Liguria - il progetto potrà accedere ai finanziamenti statali previsti dal Governo per le ciclovie di interesse nazionale, un passaggio fondamentale per accelerare i tempi di realizzazione del'opera.

La ciclovia costiera si svilupperà da Ventimiglia a Roma, sarà lunga circa 1.200 km, di cui 700 già percorribili. Sarà un itinerario di straordinario valore culturale, paesaggistico e naturalistico connesso con altri itinerari cicloturistici di interesse nazionale ed europeo.

Grazie al protocollo firmato oggi sarà possibile la presentazione del progetto Ciclopista Tirrenica al Ministero delle Infrastrutture. Inoltre l'accordo permetterà di progettare e realizzare l'opera sulla base di standard condivisi, fare promozione comune ed anche di presentare proposte progettuali relative a quest'opera su bandi nazionali e comunitari per lo sviluppo integrato di mobilita e turismo sostenibili.