Borgo San Lorenzo: arriva la fibra ottica a 200 mega

La fibra ottica a banda ultralarga, fino a 200 Megabit al secondo, arriva a Borgo San Lorenzo, grazie ad un investimento di circa 300mila euro da parte di Tim. Da ieri dunque sono disponibili i nuovi servizi in fibra ottica per cittadini e imprese.

Oltre 12 i chilometri di cavi in fibra posizionati, per una copertura pari ad oggi ad oltre 4.800 unità immobiliari in termini di servizi disponibili.

“Dare la possibilità a cittadini e aziende di poter scegliere di dotarsi dei servizi di banda ultralarga vuol dire garantire al territorio la possibilità di crescita e sviluppo”, la soddisfazione del sindaco Paolo Omoboni.