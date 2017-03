Fitness e beneficenza: torna “Zumba® per il Meyer”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Dopo l'enorme successo dell'edizione passata, che ha visto la partecipazione di 1000 persone, torna "Zumba® per il Meyer" con tantissime sorprese e con una grande voglia di stupire il pubblico per la quinta volta. La musica sarà la regina indiscussa del pomeriggio dedicato al fitness e alla beneficenza, con ospiti che si esibiranno dal vivo per rendere la manifestazione un'esperienza unica, da vivere e condividere con chiunque voglia trascorrere alcune ore di totale divertimento facendo, contemporaneamente, del bene ai tanti bambini sottoposti alle cure esperte dell'Ospedale Pediatrico Mayer.

La quinta edizione riserverà tantissime sorprese, gli organizzatori svelano soltanto che il tema centrale sarà "il Circo". Ci saranno sketch comici di Franceskino Dj e Teo D'oro Dj, animazione circense, Zumba Kids per i bambini e l'esibizione di Martina Pirani, ballerina professionista di danza contemporanea. Numerosi anche gli special Guest attesi che animeranno il pomeriggio di beneficienza. Dalle musiche di Dj Caramelo agli sketch del presentatore Valerio Guidi, oltre a tutti gli artisti che suoneranno e canteranno dal vivo come: Ilary Z, che proporrà i suoi ultimi successi, alcuni già inseriti nelle playlist Zumba® di tutto il Mondo, e Qb Sanchez & Beliar che faranno scatenare i partecipanti con salsaton, merengue e reggaeton.

Tanta musica, fitness e spettacolo senza dimenticare il vero scopo della manifestazione: raccogliere fondi per la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer e sensibilizzare quante più persone possibile, sulle attività e progetti che l'ospedale fiorentino realizza ogni giorno con successo e dedizione. La grande partecipazione delle scorso anno, ha permesso di raggiungere la più alta donazione mai raccolta in tutte le altre edizioni precedenti: 8.200,00€ che sono stati utilizzati per il rinnovo della ludoteca dedicata ai bambini dell'Ospedale Pediatrico.

"Zumba® per il Meyer" è un evento di fitness e beneficenza che, negli anni, ha creato dei veri addicted, grazie soprattutto alla passione che Kaboom ha sempre trasmesso al pubblico ed ai propri allievi, nonché al passaparola di coloro che hanno partecipato alle passate edizioni: pur essendo una manifestazione annuale che si "consuma" in un pomeriggio, la sua carica di positività ed energia si diffonde per i restanti 364 giorni, contagiando sempre più persone.

