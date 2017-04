"Zingarata": caccia al tesoro e cena a tema "Amici Miei"

A Firenze le "zingarate" non sono mai finite, per festeggiare questo modo di vivere e affrontare la vita, domenica 30 aprile dalle ore 18 è stata organizzata una festa per tutti i fan del film. In programma una caccia al tesoro, cena con i piatti ispirati ad Amici Miei e la "trombola". Nel cuore di Firenze un omaggio per omaggiare la trilogia e chi vive ancora nel ricordo del Mascetti, Perozzi, Necchi, Melandri e Sassaroli e delle mitiche supercazzole.

L'iniziativa organizzata dalla pagina Facebook Conte Raffaello "Lello" Mascetti con il contributo dell'Associazione Rondinella del Torrino ed il supporto delle guide dell'Associazione Tre Passi per si snoderà dal pomeriggio con ritrovo in Piazza Demidoff di fronte all'ex Bar Necchi per poi muoversi tra le via della città a ricordare i luoghi del film con una divertente ed originale caccia al tesoro che porterà i partecipanti al luogo della cena.

Per la prima volta si cenerà con un menù ispirato ai piatti presenti nei film: dal mitico rinforzino con mezz'etto di stracchino e 9 olive di numero, alla frittatina di 2 uova con le patate "che riempie e tira su", lo sformato di maccheroni della Carmen e le pappardelle all'anatra del Ramaiolo, fino ai fegatelli all'aretina, ed un delizioso dessert. Il tutto accompagnato dalla proiezione degli spezzoni più amati ed i video realizzati da Riccardo Gentile con la collaborazione dei suoi amici, tutti passionisti della commedia italiana ed in particolare di Amici Miei da cui è nata l'idea di rifare ai giorni nostri qualche scena della serie cult come quella del vedovo al cimitero e del signor Necchi Becchi, con le quali parteciperanno al "Come fossi Antani" Concorso Nazionale di cortometraggi dedicati a Ugo Tognazzi che si svolgerò a fine Ottobre a Cremona. E per concludere una "originale trombola ops tombola" con in premio alcuni gadget ispirati ai film.

