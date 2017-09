Musicisti, politici e imprenditori: ecco i relatori del Wired Next Fest

Il Wired Next Fest torna a Firenze per il secondo anno consecutivo. Il 30 settembre e il 1 ottobre il più grande festival italiano dedicato all’innovazione animerà Palazzo Vecchio e trasformerà per due giorni Firenze nella capitale del cambiamento. Il tema del 2017 è "Confini", confini in ambito tecnologico, artistico, politico, economico, culturale e social.

Chef

BRUNO BARBIERI, chef

Imprenditori

MASSIMO BANZI, fondatore di Arduino, imprenditore e designer

MARCO FASSONE, amministratore delegato A.C. Milan

FEDERICO MARCHETTI, imprenditore, fondatore di YOOX e Ceo di YOOX NET-A-PORTER Group

Innovatori

JAMSHID ALAMUTI, innovatore e transformation strategist

DIEGO PIACENTINI, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale​

Mondo dello spettacolo

LIAM CUNNINGHAM, attore

CRISTIANA DELL’ANNA, attrice

CRISTINA DONADIO, attrice

DAVID KARLAK, regista ed esperto di realtà virtuale

TERZO SEGRETO DI SATIRA, collettivo di autori e registi

GIOVANNI VERNIA, comico e attore

SOFIA VISCARDI, youtuber

PIF, regista e conduttore radiotelevisivo

MICHELE ASTORI, conduttore radiofonico e sceneggiatore

Musicisti

STEFANO BOLLANI, compositore e pianista

NICCOLÒ FABI, musicista

LEVANTE, musicista

LO STATO SOCIALE, musicisti

TOMMASO PARADISO, musicista

SAMUEL, musicista

NINA ZILLI, musicista

FRANCESCA MICHIELIN, musicista

Politici

LAURA BOLDRINI, Presidente della Camera dei Deputati

UMBERTO AMBROSOLI, avvocato, politico e saggista

SIMONA MALPEZZI, deputata

DARIO NARDELLA, sindaco di Firenze

LIA QUARTAPELLE, deputata

MARIETJE SCHAAKE, eurodeputata olandese, esperta di hacking e diritti della Rete

Scienziati

RENATO BRUNI, botanico e scrittore

ROBERTO BURIONI, virologo

ENRICO FLAMINI, planetologo e coordinatore scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana

ELENA GRIFONI WINTERS, Capo di Gabinetto del Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea

LUCIA DEL MASTRO, scienziata

ANDREA GRIGNOLIO, storico della medicina

MICHELE MAIO, scienziato

Sportivi

GABRIEL OMAR BATISTUTA, ex calciatore

Stampa

ILARIA DALLATANA, direttore di Rai2

VASILY GATOV, analista dei media

ALBERTO NARDELLI, News Europe Editor, BuzzFeed

JILLIAN YORK, direttrice dell’International Freedom of Expression presso Electronic Frontier Foundation di Berlino​