Wired Next Fest, il programma e tutti gli ospiti

Il Wired Next Fest torna a Firenze per il secondo anno consecutivo. Il 30 settembre e il 1 ottobre il più grande festival italiano dedicato all’innovazione animerà Palazzo Vecchio e trasformerà per due giorni Firenze nella capitale del cambiamento. Il 29 settembre nel Salone Cinquento due appuntamenti d'inagurazione a partire dalle 18:00.



A Firenze il festival si svilupperà attorno al tema Confini. Confini in ambito tecnologico, artistico, politico, economico, culturale e social attraverso la presenza di personaggi di rilievo nel panorama internazionale.

"Viviamo un tempo in cui la rete cancella le distanze, ma dove l’essere umano è ancora capace di erigere muri", dice Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia. Il Wired Next Fest di Firenze si propone come un luogo reale e virtuale di incontro e confronto, senza confini, attraverso talk e performance artistiche con ingresso gratuito e su registrazione QUI.

Il programma del 30 settembre

Il programma del 1 ottobre

Tutti gli ospiti del festival