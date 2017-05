Willy Pontin, la mostra "Maggio fiorentino"

Doppio appuntamento a Firenze con l'arte di Willy Pontin, a cura di "Simultanea Spazi d'Arte" in collaborazione con Caffé Letterario Le Murate: Willy Pontin "Maggio fiorentino": personale di pittura grafica scultura e libro d'artista presso Simultanea Spazi d'Arte (Firenze - Via San Zanobi 45 rosso) 9 - 20 maggio 2017 (lun-sab 16.00/19.00), inaugurazione martedì 9 maggio ore 18.00, con la partecipazione di Sylvia Zanotto, performance e poesie mercoledì 10 maggio ore 18.00.

Al Caffé Letterario Le Murate (Firenze, Piazza delle Murate) - presentazione del libro d'artista "Maggio fiorentino" con xilografia di Willy Pontin, introduzione critica di Roberta Fiorini, poesie e performance di Sylvia Zanotto "Pittura e grafica per Pontin vivono un continuo travaso di esperienza, così nel suo tipico, e prezioso, motivo a scacchiera d'effetto mosaico che ricorre in entrambe e così anche nel gusto per inusuali ed eccentriche impaginature che sovente si traduce nello sviluppare i dipinti in un accentuato verticalismo o nel comporre le sue xilo, monotipi o acqueforti/acquetinte, in libri d'artista. Testimonianze, tutte, della vitalità di una ricerca senza soluzione di continuità che trattiene, stabile ed inconfondibile, quell'eleganza che Pontin sa attribuire alle sue figure e alle sue architetture facendole danzare nello spazio".