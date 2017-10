Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

1

Barberino Cioc

Cioccolata in tutte le sue forme e atmosfere medievali, il mix che rende Barberino Cioc imperdibile. Sabato e domenica gli stand vi aspettano per gustare cioccolatini, cioccolata calda e molto altro a base dell'oro nero della cucina.​

2

Il Gusto in villa

A villa Caruso Bellosguardo un fine settimana dedicato all'enogastronomia: vino, cooking show, degustazioni e un panorama mozzafiato per "Il Gusto in villa, A tavola con Caruso".

3

Rionalissima

Come ormai da oltre 30 anni, si rinnova l'appuntamento con lo shopping a Campo di Marte. Torna "Rionalissima", la più importante e grande fiera del commercio ambulante della Toscana.​

4

Inferno City

La corsa più infernale dell'anno torna a Firenze. Inferno City raddoppia il suo appuntamento, sabato e domenica, per permettere anche ai più piccoli e a chi, tra gli adulti, non è un esperto di mettersi alla prova. QUI per maggiori informazioni.

5

Modellino del Duomo e del Battistero con i lego

20mila mattoncini LEGO di 400 forme differenti e 10 colori, recuperati in vari Paesi del mondo da appassionati e collezionisti: tanti saranno necessari per costruire per la prima volta un modello in grandi dimensioni del Duomo e del Battistero di Firenze. Progettato da Giacinto Consiglio, un ragazzo pugliese di soli 17 anni, il modellino sarà realizzato pezzo per pezzo al Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, nella giornata del 21 ottobre, dalle 10 alle 19. Ingresso libero.

6

Utopie Radicali

Nella Strozzina, di Palazzo Strozzi, prende il via da venerdì 20 ottobre la mostra "Utopie Radicali, oltre l'architettura". Un'indagine sulla cultura fiorentina che offre la possibilità di riscoprire un decennio di grande fermento intellettuale. QUI il video della mostra.

7

France Odeon

Torna France Odeon, il festival del cinema francese che giunge quest'anno alla sua nona edizione. Sarà proposta una selezione dei più interessanti film prodotti in Francia, alcuni del tutto inediti, altri invitati ai principali festival internazionali di cinema.

8

Tartufesta

Primo giorno, sabato, per Tartufesta a Montaione. Celebrazione dei valori e i saperi di un territorio ricco di eccellenze e produzioni agricole. Saranno acquistabili vino, formaggi, salumi, l'olio extravergine di oliva, lo zafferano, il miele e il tartufo bianco che qui trova i lsuo ambiente naturale.

9

Montelupo Film Festival

Dal 20 al 22 ottobre presso il Cinema Mignon d'Essai a Montelupo Fiorentino si terrà la terza edizione del Festival dedicato al cinema indipendente. QUI per tutte le informazioni e per leggere le schede dei film.

10

Passeggiate Uisp

Nuovo appuntamento con le passeggiate gratuite Uisp. Questo fine settimana vi porteranno alla scoperta del Quartiere 3 con "Il Galluzzo, i suoi giardini, le sue colline".

11

Il Cinquecento a Firenze

Dal 22 settembre è visitabile a Palazzo Strozzi la mostra "Il Cinquecento a Firenze": una mostra-evento che vede esposte per la prima volta insieme le opere di artisti come Michelangelo, Pontormo, Rosso Fiorentino. QUI per vedere le immagini della mostra.

12

Nobody's Perfect

Sabato 21 ottobre altra notte dal respiro internazionale per il Tenax: protagonisti il label boss Valentino Kanzyani e per la prima volta a Firenze Ian F.

13

Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco, Vivi l’Autunno

Domenica con la "Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco, Vivi l’Autunno" a Palazzuolo sul Senio. Agli stand gastronomici si potranno acquistare i prodotti a base di marrone come la Torta, il Castagnaccio, i Tortellini e altri dolci.

14

Sagra della bistecca e del fungo porcino a Certaldo

Ultimo appuntamento con al sagra della bistecca e del fungo porcino a Certaldo. Nel menù bistecche, tagliate, porcini alla griglia e fritti, primi vari e una zuppa di funghi con porcini.

15

Sagra del marrone

Ultima domenica in compagnia del Re del bosco, il marrone che a San Piero a Sieve è stato il protagonista di tre domeniche con la "Festa del Marrone e dei prodotti tipici".​

