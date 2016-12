Firenze, tutti gli appuntamenti da non perdere nel week-end di Natale

1 / 2

1

Un grande concerto per celebrare il Natale il 23 dicembre all'Opera di Firenze, eseguita dall'orchestra del Maggio Musicale.

2

I brani più belli dedicati al Natale offerti da Omega grazie ad un concerto con un quartetto vocale d'eccezione.

3

Ultimo giorno il 23 dicembre per visitare il Florence Sensations Christmas all'Obihall tra street food, artigianato e vintage.

4

"L'evento natalizio dell'anno" è al Combo e si chiama Drink & Think. Il palco si infiammerà per la vigilia ospitando una selezione di alcuni tra i migliori bartenders in città.

5

All'opera di Firenze il pomeriggio della Vigilia andrà in scena il Nabucco di Giuseppe Verdi.